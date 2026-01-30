Жителей Подмосковья в воскресенье приглашают на акции по раздельному сбору вторсырья

30 января 2026, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

1 февраля в разных округах Подмосковья планируются экологические акции по раздельному сбору отходов на переработку. Мероприятия проведут активисты волонтёрских сообществ, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Там отметили, что участие каждого жителя имеет огромное значение для сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры населения. А участие в акциях с детьми – прекрасный пример для подрастающего поколения.

«Сегодня в регионе становится все больше неравнодушных к экоповестке людей. В числе приоритетных задач остаётся просветительская деятельность с подрастающим поколением и со взрослым населением. Благодаря активным гражданам, экологическим объединениям, их инициативам удаётся достигать поставленных целей», – сказал глава Минчистоты Игорь Даниленко.