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Жителей Подольска предупредили об уловках телефонных мошенников

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую акцию «Осторожно мошенники!» провели на улицах Подольска полицейские и члены движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Правоохранители и активисты разъясняли жителям, что представители таких госструктур, как Роскомнадзор, Минцифры, Росфинмониторинг, Центробанк, МВД и ФСБ, никогда не звонят гражданам и не требуют переводить им деньги или отдавать наличные «для защиты от преступников».

«Если поступил подозрительный звонок, надо сразу положить трубку или даже отключить телефон, а потом перезвонить в организации по официальным номерам», — отметили специалисты.
Всем участникам акции раздали тематические брошюры и посоветовали провести разъяснительные беседы со старшими родственниками.
Лев Каштанов

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