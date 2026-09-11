Жителей Подольска предупредили об уловках телефонных мошенников
Профилактическую акцию «Осторожно мошенники!» провели на улицах Подольска полицейские и члены движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Правоохранители и активисты разъясняли жителям, что представители таких госструктур, как Роскомнадзор, Минцифры, Росфинмониторинг, Центробанк, МВД и ФСБ, никогда не звонят гражданам и не требуют переводить им деньги или отдавать наличные «для защиты от преступников».
«Если поступил подозрительный звонок, надо сразу положить трубку или даже отключить телефон, а потом перезвонить в организации по официальным номерам», — отметили специалисты.Всем участникам акции раздали тематические брошюры и посоветовали провести разъяснительные беседы со старшими родственниками.