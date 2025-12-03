Жителей посёлка Софрино пригласили на выездную администрацию
Встречу с жителями посёлка Софрино в формате выездной администрации проведёт руководство Пушкинского городского округа сегодня, 3 декабря. Об этом глава округа Максим Красноцветов написал в своём Telegram-канале.
Прийти на встречу могут все желающие, предварительная запись не требуется.
«На выездной администрации жители смогут задать интересующие их вопросы профильным заместителям, депутатам фракции «Единая Россия», представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций», — отметил Максим Красноцветов.Мероприятие будет проходить в здании муниципального казённого учреждения (МКУ) «Софрино» по адресу: Почтовая улица, дом №4. Начало в 16:00.
Предусмотрена прямая трансляция выездной администрации в Telegram-канале главы округа. А отзыв о встрече можно будет оставить по QR-коду.