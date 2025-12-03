Жителей посёлка Софрино пригласили на выездную администрацию

03 декабря 2025, 10:24

Фото: Telegram-канал Максима Красноцветова (@Krasnotsvetov_MV)

Встречу с жителями посёлка Софрино в формате выездной администрации проведёт руководство Пушкинского городского округа сегодня, 3 декабря. Об этом глава округа Максим Красноцветов написал в своём Telegram-канале.





Прийти на встречу могут все желающие, предварительная запись не требуется.





«На выездной администрации жители смогут задать интересующие их вопросы профильным заместителям, депутатам фракции «Единая Россия», представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций», — отметил Максим Красноцветов.