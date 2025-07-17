«Земля ушла из-под ног»: Анастасия Костенко рассказала о печальном диагнозе дочери

17 июля 2025, 15:29

Модель Анастасия Костенко рассказала о случае на осмотре её дочери доктором

Анастасия Костенко (Фото: Telegram @kostenko1994)

Российская модель Анастасия Костенко поделилась в своём блоге историей медицинского осмотра её дочери. Ошибка врача вызвала у второй вице-мисс России 2014 года шоковое состояние.





Супруга футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, что всегда одержима переживаниями за своих близких — в особенности за здоровье детей. Костенко вспомнила, что однажды на приёме у врача, куда она привезла свою дочь на обследование, услышала страшный диагноз.



Медицинский специалист заявил Анастасии, что у её наследницы «обнаружили» опухоль. Модель сильно испугалась, но вскоре выяснилось, что данное заявление было всего лишь врачебной ошибкой.

«У каждого есть фраза, после которой земля ушла из-под ног... Один раз был случай, когда на УЗИ головы дочки врач сказала: «Так, опухоль… не найду её что-то», — сообщила Костенко.