«Земля ушла из-под ног»: Анастасия Костенко рассказала о печальном диагнозе дочери
Модель Анастасия Костенко рассказала о случае на осмотре её дочери доктором
Российская модель Анастасия Костенко поделилась в своём блоге историей медицинского осмотра её дочери. Ошибка врача вызвала у второй вице-мисс России 2014 года шоковое состояние.
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, что всегда одержима переживаниями за своих близких — в особенности за здоровье детей. Костенко вспомнила, что однажды на приёме у врача, куда она привезла свою дочь на обследование, услышала страшный диагноз.
Медицинский специалист заявил Анастасии, что у её наследницы «обнаружили» опухоль. Модель сильно испугалась, но вскоре выяснилось, что данное заявление было всего лишь врачебной ошибкой.
«У каждого есть фраза, после которой земля ушла из-под ног... Один раз был случай, когда на УЗИ головы дочки врач сказала: «Так, опухоль… не найду её что-то», — сообщила Костенко.Модель добавила, что доктор перепутала пациентов.