Жителей России, стран БРИКС и СНГ приглашают на вокальный конкурс «Звезда 2026»
Жители Подмосковья могут принять участие в 11-м сезоне Международного вокального конкурса «Звезда 2026». Его организуют телерадиоканал «Звезда» при поддержке Минобороны России.
«Это первое в истории музыкальное состязание, в котором участвуют представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. Задача конкурса – продемонстрировать творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдалённых уголков страны, отразить красоту и самобытность разных частей России и мира. Сильнейших вокалистов определят голосование телезрителей и мнения знаменитых музыкальных экспертов», – сообщили организаторы.Отборочные туры пройдут в Москве. Предусмотрены также онлайн-кастинги – приём заявок от вокалистов в интернете.
Основные критерии отбора – сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность и возраст от 16 лет.
Заявки на кастинг принимаются до 14 июля. Участникам нужно заполнить анкету, подготовить видео- и аудиозаписи, отправить их в соответствии с требованиями организаторов. Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте.