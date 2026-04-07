В Павлово-Посадском округе обсудили развитие завода «Транстех»

07 апреля 2026, 17:47

7 апреля в Павлово-Посадском городском округе прошла рабочая встреча первого заместителя главы администрации Сергея Балашова с руководством ООО «Транстех». Стороны обсудили меры поддержки бизнеса и перспективы дальнейшего роста предприятия, которое выпускает детали и оборудование для железных дорог, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Компания «Транстех» основана в 2008 году и сегодня входит в число ведущих производителей комплектующих для железнодорожного транспорта. На предприятии трудится около 200 человек. В 2025 году объём инвестиций в основной капитал составил 202,25 млн рублей, что подтверждает активное развитие производства.Основное направление деятельности — проектирование и выпуск сцепных устройств, поглощающих аппаратов и крэш-элементов для пассажирских поездов, а также их техобслуживание. С 2015 года компания в рамках импортозамещения поставляет беззазорные сцепные устройства для электропоездов ЭС2Г «Ласточка».Руководство предприятия постоянно совершенствует качество продукции и внедряет новые технологии. В администрации округа подчеркнули, что задача региональных властей — оказывать всестороннюю поддержку таким производствам. Это укрепляет промышленный потенциал округа и способствует созданию новых рабочих мест.