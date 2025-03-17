Жители подмосковного коттеджного посёлка поймали вора-домушника

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, совершавшего кражи из частных домов и хозяйственных построек, задержали жители одного из коттеджных посёлков рядом с деревней Раково городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Прибывшие по вызову жителей полицейские увезли задержанного — 55-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа — в отделение. В ходе следствия выяснилось, что мужчина свершал кражи вместе с подельником. С помощью ножей и отвёртки они повреждали окна, проникали в помещения и забирали оттуда деньги и личное имущество. Всего злоумышленники совершили четыре кражи», — говорится в сообщении.На территории коттеджного посёлка полиция обнаружила часть похищенного, приготовленную для продажи.
Затем полицейские Сергиево-Посадского округа задержали за три аналогичных преступления 40-леттнего жителя Королёва. Установлено, что он крал из домов и сараев электроинструменты и сдавал их в скупку. По данным следствия, двое задержанных знакомы и, возможно, совершали преступления вместе. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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