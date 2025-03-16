В Азербайджане мужчина «ожил» в морге

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В Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана мужчину привезли в морг, где оказалось, что он жив. Об этом сообщает агентство Report.
34-летнего жителя села Тахирли обнаружили дома без признаков жизни. Мужчину признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Спустя время выяснилось, что он не умер, а находился в коматозном состоянии. По данным агентства, после этого его госпитализировали. Медики смогли стабилизировать состояние азербайджанца. В настоящее время он находится в реанимации.
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Спустя время выяснилось, что он не умер, а находился в коматозном состоянии. По данным агентства, после этого его госпитализировали. Медики смогли стабилизировать состояние азербайджанца. В настоящее время он находится в реанимации.
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Екатерина Коршунова