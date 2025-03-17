Женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его пениса

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В Бразилии разгорелся скандал, связанный с жестоким убийством бездомного мужчины. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Сообщается, что 60-летний Селсо Маркес Феррейра был найден мертвым с отсутствующими сердцем и половым органом. Полиция обнаружила его останки после того, как местные жители сообщили о странном поведении женщины, известной под прозвищем Гринга.
По данным издания, подозреваемая, 41-летняя Хосефа Лима де Соуза, призналась, что отрезала у Феррейры пенис и вырезала сердце, после чего приготовила из этих органов суп. Она угощала блюдом других бездомных, которые не знали о его содержании. Свидетели подтвердили, что суп был предложен в тот же день, когда произошло преступление.
Останки Феррейры были найдены рядом с самодельным ножом и запиской с угрозами: «Гринга поймала насильника». Дочь погибшего рассказала, что он долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимости и жил на улице.
Лима де Соуза утверждает, что совершила убийство из мести, полагая, что Феррейра был насильником детей. Однако на данный момент полиция не нашла подтверждений этой информации. Вместе с ней был арестован 41-летний Робсон Апаресидо де Оливейра, которого считают ее сообщником.
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По данным издания, подозреваемая, 41-летняя Хосефа Лима де Соуза, призналась, что отрезала у Феррейры пенис и вырезала сердце, после чего приготовила из этих органов суп. Она угощала блюдом других бездомных, которые не знали о его содержании. Свидетели подтвердили, что суп был предложен в тот же день, когда произошло преступление.
Останки Феррейры были найдены рядом с самодельным ножом и запиской с угрозами: «Гринга поймала насильника». Дочь погибшего рассказала, что он долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимости и жил на улице.
Лима де Соуза утверждает, что совершила убийство из мести, полагая, что Феррейра был насильником детей. Однако на данный момент полиция не нашла подтверждений этой информации. Вместе с ней был арестован 41-летний Робсон Апаресидо де Оливейра, которого считают ее сообщником.
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Дарья Осипова