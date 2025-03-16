112: замминистра МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области

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В ДТП в Тульской области попал замминистра МЧС Роман Курынин. Как уточняет Telegram-канал «112», внедорожник перевернулся на 235 километре трассы М-4 «Дон». Внутри машины TANK 500, помимо замминистра, было еще несколько людей.
«Предварительно, госпитализация замминистра не потребовалась», — сказано в публикации.По информации Telegram-канала Zvezdanews, Курынин пока никак не комментировал произошедшее.
«Пока не могу говорить», — приводят его слова журналисты.Накануне в субботу, 15 марта, сообщалось о ДТП в центре столицы. По данным Депздрава, пострадали шесть человек. Инцидент произошел на Кожевнической улице города.
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