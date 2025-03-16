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112: замминистра МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В ДТП в Тульской области попал замминистра МЧС Роман Курынин. Как уточняет Telegram-канал «112», внедорожник перевернулся на 235 километре трассы М-4 «Дон». Внутри машины TANK 500, помимо замминистра, было еще несколько людей.
«Предварительно, госпитализация замминистра не потребовалась», — сказано в публикации.
По информации Telegram-канала Zvezdanews, Курынин пока никак не комментировал произошедшее.

«Пока не могу говорить», — приводят его слова журналисты.
Накануне в субботу, 15 марта, сообщалось о ДТП в центре столицы. По данным Депздрава, пострадали шесть человек. Инцидент произошел на Кожевнической улице города.

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В Азербайджане мужчина «ожил» в морге
Report: признанного мертвым азербайджанца доставили в морг, где он ожил
16 марта 2025, 19:01

Фото: iStock/sudok1

В Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана мужчину привезли в морг, где оказалось, что он жив. Об этом сообщает агентство Report.
34-летнего жителя села Тахирли обнаружили дома без признаков жизни. Мужчину признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Спустя время выяснилось, что он не умер, а находился в коматозном состоянии. По данным агентства, после этого его госпитализировали. Медики смогли стабилизировать состояние азербайджанца. В настоящее время он находится в реанимации.

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Задержаны подозреваемые в организации азартных игр в Новой Москве
Росгвардейцы задержали подозреваемых в организации азартных игр в Новой Москве
16 марта 2025, 11:34

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемые в незаконной организации азартных игр в Новой Москве задержаны спецназом Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на незаконную деятельность, в том числе игровые столы, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы», — сказано в релизе.
Уточняется, что все произошло в деревне Дудкино. Задержаны три человека, сейчас с ними работают следователи. Открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении стендап-комика Артемия Останина. Мужчине может грозить шесть лет колонии за шутки о лишившихся ног бойцах спецоперации.

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#росгвардия
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#задержание
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В Северной Македонии полсотни человек погибли на дискотеке из-за пожара
В македонском городе Кочани на дискотеке произошел пожар, погибли 50 человек
16 марта 2025, 11:15

Фото: iStock/gorodenkoff

50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом информирует госагентство MIA со ссылкой на МВД.
Пожар в ночном клубе, где проходила вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), случился около 3:00 (5:00 мск). Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления одной из групп.

По данным правоохранителей, на дискотеке присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 50 из них погибли. Пострадавшие были госпитализированы. На место ЧП выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.

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#пожар
#чп
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Убийственная вспышка торнадо в США унесла жизни более чем 30 человек
CNN: количество жертв из-за мощного шторма в США возросло до 33
16 марта 2025, 06:34

Фото: iStock/Jonah Lange

Количество погибших от мощного шторма в США увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные метеорологических служб, объявивших редкую угрозу пятого уровня — высшую категорию опасности для гроз и торнадо.
Последние шесть смертей зарегистрировали в Миссисипи, также не менее 28 человек в этом штате получили ранения разной степени серьезности. В настоящее время проводятся оценки ущерба.

С вечера пятницы на западе и юге страны зафиксировано не менее 27 торнадо. Если в штате Миссисипи разрушения домов привели к травмам, то в Канзасе пылевая буря спровоцировала массовое ДТП с жертвами и пострадавшими.

Число подтвержденных смертей из-за шторма в разных штатах:

  • Миссури: 12
  • Канзас: 8
  • Арканзас: 3
  • Миссисипи: 6
  • Техас: 3
  • Оклахома: 1
Ранее сообщалось, что в посёлке Константиновка Калининградской области произошло обрушение аварийного дома, внутри на тот момент находились люди.

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#дтп
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«Страшно даже сейчас»: Аварийный дом под Калининградом рухнул вместе с людьми
РЕН ТВ: в Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами
16 марта 2025, 05:08

Фото: iStock/Олег Копьёв

В посёлке Константиновка Калининградской области произошло обрушение аварийного дома, внутри на тот момент находились люди. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры.
Стена здания рухнула со стороны муниципальной квартиры, ранее пострадавшей от пожара. В момент эвакуации жильцов между этажами образовалась дыра, а затем обвалился потолок.

Одна из жительниц, Дарья Романова, рассказала о панике и криках во время ЧП.

«Страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и потолок обвалился, крики были», — призналась она.
Пострадавшим предложили временное жильё из маневренного фонда, но многие отказались из-за удалённости от школ и детских садов. Люди разместились у родственников или в съёмных квартирах.

Прокуратура Гурьевского района возбудила уголовное дело по статье «халатность», начав проверку обстоятельств трагедии.

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