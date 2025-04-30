Жители Подмосковья могут подать заявки на конкурс «Песни военных лет»

Фото: iStock / Юлия Моисеенко
V ежегодный открытый дистанционный военный и патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет» в этом году состоится 19 мая. Он будет посвящён 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организаторов.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу» в дистанционном режиме.
Положение о конкурсе можно найти по ссылке.
Заявки принимаются с 1 марта до 19 мая включительно.
Заявку и ссылку на видеоматериал или сам материал с записью выступления претендента на участие нужно отправить на электронную почту организатора конкурса: aragorn-studio@mail.ru
В ответ будет выслан регистрационный номер.
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«Основная цель конкурса – усиление работы по патриотическому воспитанию граждан России в столь нелёгкое для нашей страны время, когда вооружённые силы блока НАТО ведут ожесточённую войну с Россией на территории Украины. Задача конкурса - поднятие престижа службы в Вооружённых силах России», – говорится в сообщении.
Положение о конкурсе можно найти по ссылке.
Заявки принимаются с 1 марта до 19 мая включительно.
Заявку и ссылку на видеоматериал или сам материал с записью выступления претендента на участие нужно отправить на электронную почту организатора конкурса: aragorn-studio@mail.ru
В ответ будет выслан регистрационный номер.
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Лора Луганская