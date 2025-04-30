Песков объяснил, почему многие лидеры стран намерены посетить Москву 9 Мая

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках празднования 9 Мая Москву посетят многие лидеры других стран.
Главы государств намерены посетить столицы России и вместе с главой страны Владимиром Путиным отдать дань уважения этой дате.
Ранее Владимир Путин объявил перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. В свою очередь Владимир Зеленский намекнул, что Украина может нанести удар по параду Победы в Москве.
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«В дни праздника вместе с президентом Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника. И разделяют нашу гордость за эту победу», — передает слова Пескова NEWS.ru.
Ранее Владимир Путин объявил перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. В свою очередь Владимир Зеленский намекнул, что Украина может нанести удар по параду Победы в Москве.
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Манцаев Рамиль