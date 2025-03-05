Фото: Министерство образования Московской области
В России стартовал проект «Походы Первых — больше, чем путешествие», организованный в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» совместно с «Движением Первых». Цель проекта — развитие активного туризма среди детей и молодежи и возрождение походного туризма как культуры путешествий по стране, сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках инициативы будет проведена серия всероссийских походов «Время открытий», приуроченных к важным государственным праздникам и памятным датам.
Участники смогут выбрать маршруты различной сложности — от туристических прогулок и однодневных походов до многодневных с ночевкой. Особое внимание уделяется безопасности в природе и развитию навыков походной жизни.
Походы будут организованы по всей стране, включая как городские лесопарки, так и отдаленные природные территории. Маршруты приурочены к таким датам, как День Победы, День семьи, любви и верности, День защиты детей, День народного единства и другие значимые праздники.
Организаторы подчеркивают, что проект способствует не только развитию активного отдыха, но и патриотическому воспитанию молодежи, формируя у нее интерес к истории и культуре родного края.
Для получения сертификата участника серии походов необходимо подать заявку на портале будьвдвижении.рф.
Читайте также:
На Масленице в Долгопрудном прошла экологическая акция по сбору отходов
Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания»
Жители Подмосковья могут поучаствовать в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия»
Участники смогут выбрать маршруты различной сложности — от туристических прогулок и однодневных походов до многодневных с ночевкой. Особое внимание уделяется безопасности в природе и развитию навыков походной жизни.
Походы будут организованы по всей стране, включая как городские лесопарки, так и отдаленные природные территории. Маршруты приурочены к таким датам, как День Победы, День семьи, любви и верности, День защиты детей, День народного единства и другие значимые праздники.
Организаторы подчеркивают, что проект способствует не только развитию активного отдыха, но и патриотическому воспитанию молодежи, формируя у нее интерес к истории и культуре родного края.
Фото: Министерство образования Московской области
Для получения сертификата участника серии походов необходимо подать заявку на портале будьвдвижении.рф.
Читайте также:
На Масленице в Долгопрудном прошла экологическая акция по сбору отходов
Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания»
Жители Подмосковья могут поучаствовать в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия»
Дайана Хусинова