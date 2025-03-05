На Масленице в Долгопрудном прошла экологическая акция по сбору отходов

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В Долгопрудном Масленицу отметили экологической акцией по сбору отходов. Волонтеры организовали настоящий праздник для гостей, угощая их вкусными блинами, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Особую атмосферу мероприятию придали русские народные костюмы, в которых встречали участников. Акция привлекла большое количество людей, среди которых были как постоянные участники, так и новички. Волонтеры помогали разобраться в сортировке отходов и подсказали, как правильно разделить фракции.
Добрая атмосфера события оставила у всех отличные впечатления, и многие выразили желание вновь присоединиться к будущим акциям. Следующее мероприятие планируется 22 марта.
За время акции удалось собрать значительный объем вторичных ресурсов, все материалы были отправлены на переработку.
Читайте также:
В муниципальном округе Шатура сожгли десять чучел Масленицы
В Дубне в последний день Масленицы прошли народные гулянья
На масленичных гуляниях в Павловском Посаде съели 7 тысяч блинов
Добрая атмосфера события оставила у всех отличные впечатления, и многие выразили желание вновь присоединиться к будущим акциям. Следующее мероприятие планируется 22 марта.
За время акции удалось собрать значительный объем вторичных ресурсов, все материалы были отправлены на переработку.
Читайте также:
В муниципальном округе Шатура сожгли десять чучел Масленицы
В Дубне в последний день Масленицы прошли народные гулянья
На масленичных гуляниях в Павловском Посаде съели 7 тысяч блинов
Дайана Хусинова