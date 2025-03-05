На Масленице в Долгопрудном прошла экологическая акция по сбору отходов

42 опасных нелегальных подхода к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала текущего года. Работы провели в рамках комплекса мер по снижению летальных несчастных случаев на железной дороге, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.