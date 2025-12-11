Жители Подмосковья могут проголосовать на конкурсе за въездную стелу Власихи

11 декабря 2025, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Уже 970 заявок поступило на заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.