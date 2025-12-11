Жители Подмосковья могут проголосовать на конкурсе за въездную стелу Власихи
Уже 970 заявок поступило на заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
От Подмосковья было направлено 20 заявок, 13 из которых вышли в полуфинал. С 11 декабря в номинации «Въездные стелы малых городов и посёлков» участвует проект «Въездная стела Власихи». Жители городского округа поддержали идею реконструкции въездной группы КПП-2 во время общественного голосования.
Визитная карточка ракетной столицы – двухметровые буквы с подсветкой на четырёхметровом металлическом ростверке. Там же установлена стальная ракета высотой 14,5 метров и шириной 1,6 м. Каркас выполнен из листового металла, а облицовка – из нержавеющей стали. Прилегающая территория благоустроена с использованием современных материалов и технологий.
Проголосовать за лучшие стелы России можно на платформе сообщества «ГорСреда» по ссылке.
Победителей определит именно это голосование. Лучшие работы, отобранные экспертами, представят на фотовыставке «Лица городов России», которая пройдёт в Совете Федерации в феврале будущего года.
