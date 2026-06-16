Поверку газовых счётчиков в Подмосковье начали проводить по новым правилам
В Московской области изменилась процедура поверки бытовых приборов учёта газа. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе Мособлгаза.
Вступило в силу Постановление правительства о безопасном использовании газового оборудования. С 15 июня поверку счётчиков, требующую отключения и подключения прибора, прекращения и возобновления подачи газа, будут проводить исключительно газораспределительные организации, в том числе Мособлгаз.
«Если поверку бытового прибора учёта газа выполняет аккредитованная организация, собственнику нужно направить в Мособлгаз через региональный портал госуслуг заявку на работы по отключению или подключению прибора учёта газа, прекращению и возобновлению его подачи, а также установку пломбы на прибор учёта с последующей оплатой этих услуг», – пояснили в пресс-службе.Мособлгаз обратил особое внимание на то, что при проведении работ сторонней организацией нарушать установленную газораспределителем пломбу нельзя. Иначе весь объём потреблённого газа до момента повторной опломбировки рассчитают по нормативам, а не по показаниям счётчика.
Учитывая эти изменения, Мособлгаз рекомендует жителям региона для поверки газовых счётчиков обращаться напрямую в газораспределительные организации.