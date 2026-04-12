Жители Подмосковья могут записать ребенка в школу через «Добродел»

12 апреля 2026, 18:56

Видео: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Записать детей в первый класс можно через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте приложение и перейдите в раздел «Услуги», затем выберите «Все услуги» и найдите категорию «Образование». После этого нажмите на услугу «Запись в школу», заполните онлайн‑заявление, приложите необходимые документы и отправьте заявку.



Первый этап приёма заявлений проходит до 30 июня. В этот период можно записать детей по месту их регистрации, а также льготников и тех, кто имеет право на приоритетный приём.



Второй этап приёма заявлений начнётся 6 июля. С этого дня можно будет записать детей в школу, даже если они не проживают по месту прописки, или если документы не были поданы вовремя в рамках первого этапа. Если ваш ребёнок уже переведён из детского сада в первый класс вашего образовательного комплекса, подавать новую заявку не требуется.



