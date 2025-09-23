Жители Подмосковья подали 1 700 заявлений на переселение из аварийного жилья

23 сентября 2025, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Московской области продолжается приём заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья. Подать документы можно до 15 октября, сообщили в подмосковном Минстрое.





Жилищный сертификат гарантирует приобретение жилья за счёт государства по цене 174 839 рублей за квадратный метр. Даже если площадь квартиры в аварийном доме меньше, минимальная площадь приобретаемого жилья составит 28 квадратных метров, а сумма возмещения — почти 4,9 млн рублей.





«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.