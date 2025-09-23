Жители Подмосковья подали 1 700 заявлений на переселение из аварийного жилья
В Московской области продолжается приём заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья. Подать документы можно до 15 октября, сообщили в подмосковном Минстрое.
Жилищный сертификат гарантирует приобретение жилья за счёт государства по цене 174 839 рублей за квадратный метр. Даже если площадь квартиры в аварийном доме меньше, минимальная площадь приобретаемого жилья составит 28 квадратных метров, а сумма возмещения — почти 4,9 млн рублей.
«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.Для получения сертификата до 15 октября переселенцам нужно подать письменное заявление в администрацию своего округа. После этого до 14 ноября необходимо выбрать жилое помещение и использовать сертификат. В Минстрое отмечают, что переселенцы остаются проживать по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.