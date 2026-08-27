Жители Подмосковья подали более 14 тысяч онлайн-заявок на оплату детсада

27 августа 2026, 12:05

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 14 тысяч заявлений на получение компенсации за оплату детского сада подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Компенсации положены многодетным и нуждающимся семьям. Их размер составляет от 20% до 70% от оплаты за детский сад.





«Для упрощения подачи заявки к услуге подключён «умный сервис»: он автоматически вносит в онлайн-форму заявления сведения о ребёнке из личного кабинета пользователя. Кроме того, искусственный интеллект проверяет прикреплённые документы, и если обнаруживается ошибка, скан можно заменить до отправки заявки», — говорится в сообщении.