Жители Подмосковья поддержали увеличение числа выделенных полос
В Московской области одобряют идею расширения сети выделенных полос, чтобы дать дорогу общественному транспорту. Это показали результаты опроса, проведённого MAGRAM MR.
Согласно их данным, 72% респондентов поддерживают инициативу по расширению выделенных полос. Особенного высок уровень поддержки среди женщин и молодых людей в возрасте 18-24 лет.
В процессе исследования респондентов спрашивали: «Как вы в целом оцениваете идею расширения сети выделенных полос для общественного транспорта?».
Телефонный опрос проводился среди 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше 11-16 ноября 2025 года.
MAGRAM MR – независимое исследовательское агентство полного цикла, созданное в 1997 году. Специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.
