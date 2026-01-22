Жители Подмосковья с конца декабря дистанционно закрыли около 2000 больничных

22 января 2026, 20:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области уже закрыли дистанционно около 2000 больничных листов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Возможность сделать это с помощью телемедицины появилась в Московской области в конце декабря 2025 года. Услуга доступна жителям региона, которые прикреплены к подведомственным министерству поликлиникам.

«Внедрение в систему здравоохранения цифровых сервисов упрощает получение медицинских услуг. Чтобы закрыть листок нетрудоспособности, теперь можно не идти в поликлинику. Во время телемедицинской консультации врач опросит пациента, убедится в отсутствии жалоб и закроет больничный. С конца прошлого года в Подмосковье таким образом закрыли почти 2000 больничных. Если симптомы сохраняются, пациенту предложат прийти на приём в поликлинику для корректировки лечения», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.