Жители Подмосковья с конца декабря дистанционно закрыли около 2000 больничных
Жители Московской области уже закрыли дистанционно около 2000 больничных листов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Возможность сделать это с помощью телемедицины появилась в Московской области в конце декабря 2025 года. Услуга доступна жителям региона, которые прикреплены к подведомственным министерству поликлиникам.
«Внедрение в систему здравоохранения цифровых сервисов упрощает получение медицинских услуг. Чтобы закрыть листок нетрудоспособности, теперь можно не идти в поликлинику. Во время телемедицинской консультации врач опросит пациента, убедится в отсутствии жалоб и закроет больничный. С конца прошлого года в Подмосковье таким образом закрыли почти 2000 больничных. Если симптомы сохраняются, пациенту предложат прийти на приём в поликлинику для корректировки лечения», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Закрыть листок нетрудоспособности с помощью телемедицины могут пациенты с любым диагнозом, в том числе те, у кого он открыт для ухода за больным членом семьи.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122 и на приёме у врача.