Жители Подмосковья с начала года заказали онлайн почти полмиллиона справок
Медицинские справки через интернет в этом году заказали без малого 500 000 жителей Московской области. Такое статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Получить онлайн в регионе можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и некоторые другие документы.
«Мы внедрили такую услугу в сферу здравоохранения в 2021 году. С начала года в Подмосковье заказали почти 500 000 справок онлайн. Сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа. А получить электронные справки для абитуриентов можно только при наличии медосмотра, пройденного в течение календарного года», – отметил Забелин.Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» по ссылке.