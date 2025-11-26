Жители Подмосковья с начала года заказали онлайн почти полмиллиона справок

26 ноября 2025, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинские справки через интернет в этом году заказали без малого 500 000 жителей Московской области. Такое статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Получить онлайн в регионе можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и некоторые другие документы.

«Мы внедрили такую услугу в сферу здравоохранения в 2021 году. С начала года в Подмосковье заказали почти 500 000 справок онлайн. Сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа. А получить электронные справки для абитуриентов можно только при наличии медосмотра, пройденного в течение календарного года», – отметил Забелин.