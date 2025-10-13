Жители Подмосковья смогут присоединиться к семейному флешмобу в честь Дня отца
Фонд Андрея Первозванного приглашает присоединиться к Всероссийскому семейному флешмобу «Мой папа – пример и опора». Он будет приурочен ко «Дню отца», отмечаемому 19 октября, рассказали в пресс-службе фонда.
Мероприятие проведут с 13 по 19 октября в соцсети «ВКонтакте» при поддержке народного художника России, Академика Российской академии художеств Никаса Сафронова.
С 13 по 19 октября нужно выложить на своей странице в ВК фото, видео или рисунок с поздравлениями и словами благодарности любимым папам, отметив пост хештегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного
Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на страницу Фонда Андрея Первозванного. А аккаунт участника должен быть открыт.
По окончании флешмоба состоится розыгрыш. Генератор случайных чисел определит 10 участников, которые получат подарки от фонда.
Информацию об итогах розыгрыша призов разместят 24 октября на сайте и на странице в ВК.
