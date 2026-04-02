Жители Подмосковья вносят предложения в новую народную программу единороссов
«Единая Россия» начала готовить новые программные документы с целями и задачами на следующие пять лет. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.
Жители Московской области предлагают внести в документ такие инициативы, как обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан, расширение круга получателей «Социальной ипотеки», благоустройство территорий.
Эти и другие предложения прозвучали на круглом столе по жилищным вопросам. Единороссы и правительство региона отчитались о выполнении народной программы за пять лет.
При расселении ветхого и аварийного жилья часто не учитывают запросы маломобильных граждан и семей с детьми-инвалидами.
«Речь идёт о базовых вещах: этажности, доступе к лифтам, наличии пандусов, безбарьерной среде внутри и снаружи дома. Да, есть положительные примеры среди жилых комплексов. Но много и таких, которые не дотягивают до нужного уровня. И здесь необходимо переходить от точечных решений к системному обязательному подходу», – сказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер.Она предложила включить в народную программу «Единой России» норму, где будет указано, что квартиры маломобильным гражданам должны предоставлять только на нижних этажах или в домах с оборудованной доступной средой.
Другая жительница Ленинского округа Юлия Одинцова предложила обустроить по Народной программе Тимоховский парк.
«Это территория с большим потенциалом, но сейчас она не отвечает современным требованиям по инфраструктуре и уровню комфорта. Мы просим включить благоустройство этого парка в народную программу «Единой России», – сказала Одинцова.
Учитель начальных классов из Химок Светлана Караева предложила расширить круг получателей «Социальной ипотеки». Сейчас она доступна только для педагогов по отдельным предметам. По этой программе регион оплачивает первоначальный взнос и в течение 10 лет полностью компенсирует сумму основного долга. Педагогу остаётся платить только проценты по кредиту. За пять лет собственное жилье в Подмосковье приобрели более 400 учителей.
«Наш город граничит с Москвой, и часто отток кадров идёт именно туда. А если бы расширился перечень предметников, учителя меньше стали бы уезжать в столицу. И ещё хочется, чтобы этот перечень расширился на программу компенсации найма жилья», – предложила педагог.Как сообщили организаторы круглого стола, все поступающие в новую народную программу «Единой России» предложения проанализируют.
О формировании документа партия объявила в конце февраля. Свои инициативы можно направить через сайт.