Жители Подмосковья вносят предложения в новую народную программу единороссов

оригинал Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

«Единая Россия» начала готовить новые программные документы с целями и задачами на следующие пять лет. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.



Жители Московской области предлагают внести в документ такие инициативы, как обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан, расширение круга получателей «Социальной ипотеки», благоустройство территорий.

Эти и другие предложения прозвучали на круглом столе по жилищным вопросам. Единороссы и правительство региона отчитались о выполнении народной программы за пять лет.

Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

При расселении ветхого и аварийного жилья часто не учитывают запросы маломобильных граждан и семей с детьми-инвалидами.
«Речь идёт о базовых вещах: этажности, доступе к лифтам, наличии пандусов, безбарьерной среде внутри и снаружи дома. Да, есть положительные примеры среди жилых комплексов. Но много и таких, которые не дотягивают до нужного уровня. И здесь необходимо переходить от точечных решений к системному обязательному подходу», – сказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер.
Она предложила включить в народную программу «Единой России» норму, где будет указано, что квартиры маломобильным гражданам должны предоставлять только на нижних этажах или в домах с оборудованной доступной средой.

Другая жительница Ленинского округа Юлия Одинцова предложила обустроить по Народной программе Тимоховский парк.
«Это территория с большим потенциалом, но сейчас она не отвечает современным требованиям по инфраструктуре и уровню комфорта. Мы просим включить благоустройство этого парка в народную программу «Единой России», – сказала Одинцова.

Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме
Учитель начальных классов из Химок Светлана Караева предложила расширить круг получателей «Социальной ипотеки». Сейчас она доступна только для педагогов по отдельным предметам. По этой программе регион оплачивает первоначальный взнос и в течение 10 лет полностью компенсирует сумму основного долга. Педагогу остаётся платить только проценты по кредиту. За пять лет собственное жилье в Подмосковье приобрели более 400 учителей.
«Наш город граничит с Москвой, и часто отток кадров идёт именно туда. А если бы расширился перечень предметников, учителя меньше стали бы уезжать в столицу. И ещё хочется, чтобы этот перечень расширился на программу компенсации найма жилья», – предложила педагог.
Как сообщили организаторы круглого стола, все поступающие в новую народную программу «Единой России» предложения проанализируют.

О формировании документа партия объявила в конце февраля. Свои инициативы можно направить через сайт.
Лора Луганская

