Жители Подмосковья вносят предложения в новую народную программу единороссов

02 апреля 2026, 19:04

Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

«Единая Россия» начала готовить новые программные документы с целями и задачами на следующие пять лет. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.





Жители Московской области предлагают внести в документ такие инициативы, как обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан, расширение круга получателей «Социальной ипотеки», благоустройство территорий.



Эти и другие предложения прозвучали на круглом столе по жилищным вопросам. Единороссы и правительство региона отчитались о выполнении народной программы за пять лет.



При расселении ветхого и аварийного жилья часто не учитывают запросы маломобильных граждан и семей с детьми-инвалидами.

«Речь идёт о базовых вещах: этажности, доступе к лифтам, наличии пандусов, безбарьерной среде внутри и снаружи дома. Да, есть положительные примеры среди жилых комплексов. Но много и таких, которые не дотягивают до нужного уровня. И здесь необходимо переходить от точечных решений к системному обязательному подходу», – сказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер.

«Это территория с большим потенциалом, но сейчас она не отвечает современным требованиям по инфраструктуре и уровню комфорта. Мы просим включить благоустройство этого парка в народную программу «Единой России», – сказала Одинцова.

«Наш город граничит с Москвой, и часто отток кадров идёт именно туда. А если бы расширился перечень предметников, учителя меньше стали бы уезжать в столицу. И ещё хочется, чтобы этот перечень расширился на программу компенсации найма жилья», – предложила педагог.