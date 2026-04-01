Единоборец Зарубин примет участие в предварительном голосовании единороссов

01 апреля 2026, 18:27

оригинал Александр Зарубин (справа) (Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме)

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, российский актёр и волонтёр Александр Зарубин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.





В случае победы в ходе внутрипартийной процедуры, а осенью – на выборах в Мособлдуму он планирует заняться развитием спорта, помощью участникам СВО и их семьям.



Александр родился, учился и готовился к первым соревнованиям в Краснознаменске.

«Путь в спорте я начал в подвале одной из городских школ с не самыми приятными условиями. Тем не менее из этого зала вышло очень много чемпионов России, мастеров армейского рукопашного боя. Спорт научил главному – терпению, стойкости, уважению и умению идти к цели», – вспоминает молодой человек.

«В Клину проводил со спортсменами из «Атланта» тренировки – они обратились ко мне в соцсетях. С кадетами собирал гуманитарные грузы и отвозил в зону СВО. В соседнем Солнечногорске зимой открывали каток, там же завязалось общение с местными спортсменами, с ребятами из колледжей и школ», – рассказал Зарубин.

«Людей не слышат или не хватает где-то ресурса, чтобы разрешить ту или иную проблему. И я подумал, что самое время начать новую главу в своей жизни», – объяснил Александр решение стать депутатом.