Жители Подмосковья впервые смогут присоединится к субботнику новым способом

24 апреля 2026, 20:40

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Подмосковье присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдёт 25 апреля. Впервые подать заявку на участие можно будет через сервис «Яндекс. Смена», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Он рассказал, как это сделать.

«Те, кто старше 18 лет, могут оставить заявку в приложении «Яндекс Смена» и выбрать удобную локацию. Жители от 14 лет должны регистрироваться на портале Добро.рф. За участие начислят волонтёрские часы, которые можно обменять на баллы к ЕГЭ или ОГЭ, обучение и подписки на сервисы», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

«Можно просто прийти на любую площадку и присоединиться к уборке. Приходите на субботник всей семьёй, вместе с друзьями и коллегами, только одевайтесь потеплее. Вместе сделаем наши дворы, парки и улицы чище и уютнее», – добавил губернатор.