В Подмосковье наградили волонтеров акции студотрядов «Десант жизни»
Награждение участников патриотической акции подмосковных студенческих отрядов «Десант жизни» состоялось в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
Акция стала частью гуманитарного проекта «Доброе дело», который реализуется в Подмосковье с 2022 года.
Всего в ходе акции ребята собрали более двух тонн полезных грузов, включая продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и тёплую одежду. Помощь отправили участникам специальной военной операции и мирным жителям.«Десант жизни» проводился в Московской области впервые. В рамках акции, проходившей с 1 по 28 февраля, свыше 200 студентов из 40 учебных заведений собирали гуманитарную помощь, делали окопные свечи и маскировочные сети, а также писали бойцам письма поддержки», — рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включают помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, гранты на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.