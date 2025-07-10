Жители Раменского смогут 12 июля проверить здоровье в парке

10 июля 2025, 15:36

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Передвижной медицинский комплекс будет работать в городском парке Раменского на площади Победы в субботу, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Пройти профосмотр в рамках «мобильной диспансеризации» все желающие смогут с 10 утра до 15:00.





«Осмотр организуют в рамках первичной диспансеризации. Предварительная запись на обследование не понадобится. После осмотра терапевт даст пациенту заключение, а затем при необходимости участковый терапевт направит его к узкому специалисту или на дополнительные исследования», — говорится в сообщении.