Жители Раменского смогут 12 июля проверить здоровье в парке
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Передвижной медицинский комплекс будет работать в городском парке Раменского на площади Победы в субботу, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Пройти профосмотр в рамках «мобильной диспансеризации» все желающие смогут с 10 утра до 15:00.
«Осмотр организуют в рамках первичной диспансеризации. Предварительная запись на обследование не понадобится. После осмотра терапевт даст пациенту заключение, а затем при необходимости участковый терапевт направит его к узкому специалисту или на дополнительные исследования», — говорится в сообщении.Руководительница Школы здоровья Раменской больницы Виктория Догорян отметила важность такого профосмотра: он позволит выявить заболевания на ранней стадии или предупредить возможные болезни.