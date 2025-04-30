Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Жители восьми округов Подмосковья смогут сдать пластик на переработку 3 и 4 мая

Жители восьми округов Подмосковья смогут сдать пластик на переработку 3 и 4 мая

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Оригинал
Сдать пластик на переработку в экомобиле и получить за это бонусы от сети магазинов «ВкусВилл» смогут жители восьми округов Московской области 3 и 4 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В субботу, 3 мая, экомобиль будет останавливаться в Красногорске по адресу: посёлок городского типа Нахабино, Волоколамское ш., 32-й километр, в Люберцах у школы №14 на улице Кольцова, в Балашихе в парке «Пехорка» и в Коломне у кинотеатра «Русь», — говорится в сообщении.
А в воскресенье, 4 мая, сдать пластик можно будет в Королёве на площади ЦДК имени Калинина, у станции Долгопрудная на рыночной площади, в Домодедове по адресу: микрорайон Центральный, Каширское шоссе, дом №107, а также в Подольске по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом №13.

Читайте также:

В Долгопрудном благоустроят 12 дворов

Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса

В Московской области стартует экологический марафон «Чистомай»
#минчистоты
#пластик
#вторсырьё
#раздельный сбор мусора
#московская область
#подмосковье
В ступинской школе №2 состоялись учения по антитеррористической безопасности
30 апреля 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Образовательные учреждения городского округа Ступино приняли участие во Всероссийских учениях по обеспечению безопасности.
В школах были проведены тренировки, направленные на отработку действий персонала, учащихся и сотрудников охраны в случае чрезвычайных ситуаций, включая захват заложников и обнаружение взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщил начальник отдела вневедомственной охраны округа Андрей Вронский, тренировки охватывают различные сценарии, среди которых — проникновение злоумышленника, обнаружение подозрительных предметов и атака с использованием дронов. Конкретный сценарий выбирается с учётом возможностей и инфраструктуры каждой школы. Основная задача охраны — максимально быстро прибыть на место, обезопасить территорию и при необходимости помочь в эвакуации.

В рамках учений в школе №2 отрабатывалась ситуация с беспилотником, доставившим взрывное устройство. Подозрительный предмет был обнаружен персоналом, после чего к зданию была вызвана Росгвардия. Специалисты оценили уровень угрозы, изолировали объект и организовали эвакуацию.

«Эвакуированы 679 детей и 21 человек технического персонала. Тренировка прошла в штатном режиме. Наша школа оборудована пунктом временного размещения. Он оборудован огнетушителями, средствами медицинской помощи и питьевой водой», — отметила заместитель директора по безопасности школы №2 Ирина Курбакова.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Подобные мероприятия проводятся регулярно и строго по плану.

«Все действуют по установленному алгоритму. Такие учения проводим постоянно, чтобы люди точно знали, как им действовать в чрезвычайной ситуации. Это жизненно важно в наше неспокойное время», - подчеркнул заместитель начальника управления образования окружной администрации Александр Соболев.

Читайте также:

В Ступине завершают благоустройство сквера на Колхозной улице

В Ступине вручили награды лучшим работникам округа

В руководстве Ступина обсудили оздоровительную кампанию и организацию летних кафе
#росгвардия
#школа
#учения
#специалисты
#тренировки
#подмосковье
#ступино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алексей Павлов стал новым руководителем подмосковного главка МЧС
30 апреля 2025, 16:25

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Алексей Павлов назначен Указом президента новым руководителем Главного управления МЧС России по Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Последние шесть лет генерал-майор возглавлял главк ведомства по Тульской области.
Глава МЧС России Александр Куренков представил Павлова личному составу. Он выразил уверенность в том, что профессионализм, личные качества и опыт службы помогут новому начальнику справиться с возложенными задачами.
«Президент Владимир Путин и МЧС России доверяют вам очень важное и непростое направление. Московская область – один из крупнейших регионов страны с развитой инфраструктурой, большим количеством промышленных объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Объём задач, а главное ответственность за их выполнение, – колоссальные», – отметил Куренков.

Александр Куренков (слева) (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)

Он также поздравил коллег с Днём пожарной охраны.
«Этот праздник – символ мужества и самоотверженности, праздник тех, кто выбрал нелёгкую, но благородную профессию. Каждый выезд на пожар – это невероятный риск, испытание всех ваших качеств на прочность. И вы всяки раз с честью проходите этот нелёгкий экзамен», – сказал министр.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)

С приветствием к личному составу главка обратился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы очень дорожим сотрудничеством с нашими спасателями. У нас выстроен чёткий алгоритм взаимодействия, будь то наводнения, пожары, катастрофы или чрезвычайные ситуации. В Подмосковье работает большая команда МЧС – порядка 4 тыс. сотрудников, а также служба Мособлпожспаса, которая насчитывает более 6 тыс. человек. Хочу поздравить сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником, поблагодарить за достойную и благородную службу», – заявил губернатор.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

10 отличившихся сотрудников МЧС Подмосковья были отмечены государственными и ведомственными наградами. Подарком подразделению стал новый автобус.

Куренков познакомился с работой Центра управления в кризисных ситуациях и оценил инфраструктуру одной из подмосковных пожарно-спасательных частей.

Читайте также:

В подмосковном МЧС предупредили о неблагоприятных метеоявлениях

В Подмосковье на нефтебазе произошел взрыв, два человека пострадали

В школах Подмосковья проведут Всероссийский антитеррористические учения
#подмосковье
#московская область
#мчс
#александр куренков
#губернатор
#андрей воробьёв
#пожарный
#мособлпожспас
#праздник
#поздравление
#награды
#алексей павлов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач-дерматовенеролог МОККВД объяснила, как выбрать средство защиты от клещей
30 апреля 2025, 16:20

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Майские праздники — отличное время для отдыха на природе, но вместе с теплой погодой приходит и сезон клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. В этот период их активность особенно возрастает, поэтому важно заранее позаботиться о мерах защиты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сегодня на рынке представлены три основных типа противоклещевых средств, различающихся по действующему компоненту.

  • Репелленты обеспечивают отпугивающий эффект — они создают невидимый барьер запаха, предотвращая укусы при прогулках в парках или на даче;
  • акарициды наносятся на одежду и уничтожают клещей при прямом контакте, что особенно актуально для туристов, грибников и любителей длительных вылазок на природу;
  • комбинированные препараты объединяют оба механизма — они и отпугивают, и обезвреживают клещей, если те всё же попали на одежду или кожу.

Выбор подходящего средства в зависимости от формата отдыха и продолжительности нахождения на свежем воздухе, а также соблюдение базовых правил безопасности, помогут провести праздники спокойно и без угрозы для здоровья.

«Помимо выбора подходящего средства, следует не забывать о дополнительных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду светлых тонов, а также регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе», — подчеркнула заведующий консультативно-диагностическим отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Мешкова.

Читайте также:

Врачи Центра Рошаля спасли новорожденного мальчика с грыжей спинного мозга

Подмосковные школы сахарного диабета с начала года обучили 12,5 тыс. человек

В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга
#врачи
#препараты
#минздрав мо
#клещи
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи Центра Рошаля спасли новорожденного мальчика с грыжей спинного мозга
30 апреля 2025, 16:08

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

На третий день после рождения в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля был доставлен мальчик с редкой врождённой патологией — грыжевым образованием в области позвоночника. Проведённое МРТ выявило диагноз «менингомиелоцеле» — это форма врождённой спинномозговой грыжи, при которой происходит выпячивание спинного мозга и его оболочек через дефект в позвоночнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Из-за высокого риска развития тяжёлых неврологических нарушений, включая ослабление мышечной силы в нижних конечностях, врачи-нейрохирурги приняли решение о срочной операции.

«Сперва мы убедились, что спинной мозг зафиксирован к куполу грыжи. После аккуратно отделили спинной мозг от грыжевого мешка и восстановили нормальную анатомию позвоночного канала. Операция длилась 2 часа и прошла успешно, без осложнений», — сообщил заведующий отделением нейрохирургии Аслан Текоев.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребёнок быстро пошёл на поправку и уже на седьмые сутки после операции был выписан домой.

Читайте также:

Для перинатального центра в Видном построят новый корпус за 7 млрд рублей

Для больниц Подмосковья закупили около 190 аппаратов ЭКГ и холтеров

В больнице Электростали спасли женщину с аллергией после укуса пчелы
#врачи
#ребёнок
#операция
#подмосковье
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для перинатального центра в Видном построят новый корпус за 7 млрд рублей
30 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto.com/Grigorenko

Корпус на 200 коек планируется построить для Видновского перинатального центра в Ленинском городском округе, подряд на строительство выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить корпус общей площадью 16,3 тыс. квадратных метров и поставить в медучреждение всё необходимое оборудование. Сдать новый корпус в эксплуатацию нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 194 миллиона 122 тысячи 686 рублей 7 копеек. Заявки принимаются до 12 мая.

Читайте также:

Для больниц Подмосковья закупили около 190 аппаратов ЭКГ и холтеров

В больнице Электростали спасли женщину с аллергией после укуса пчелы

Подмосковные школы сахарного диабета с начала года обучили 12,5 тыс. человек
#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
#медицина
#перинатальные центры
#видное
#ленинский городской округ
#торги
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате