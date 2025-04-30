Жители восьми округов Подмосковья смогут сдать пластик на переработку 3 и 4 мая

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Сдать пластик на переработку в экомобиле и получить за это бонусы от сети магазинов «ВкусВилл» смогут жители восьми округов Московской области 3 и 4 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В субботу, 3 мая, экомобиль будет останавливаться в Красногорске по адресу: посёлок городского типа Нахабино, Волоколамское ш., 32-й километр, в Люберцах у школы №14 на улице Кольцова, в Балашихе в парке «Пехорка» и в Коломне у кинотеатра «Русь», — говорится в сообщении.А в воскресенье, 4 мая, сдать пластик можно будет в Королёве на площади ЦДК имени Калинина, у станции Долгопрудная на рыночной площади, в Домодедове по адресу: микрорайон Центральный, Каширское шоссе, дом №107, а также в Подольске по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом №13.
Читайте также:
В Долгопрудном благоустроят 12 дворов
Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса
В Московской области стартует экологический марафон «Чистомай»
Лев Каштанов