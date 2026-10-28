Братья годами подмешивали десяткам женщин наркотики и насиловали их
Суд в США приговорил трёх братьев к 30 годам лишения свободы каждого по делу об изнасиловании десятков женщин. Как сообщает The Guardian, фигурантами дела стали 39-летние близнецы и их 40-летний брат.
Установлено, что преступления обвиняемые совершали в разных местах, в том числе на борту круизного лайнера. Семья зарабатывала на продаже элитных квартир и охранной компании. Благодаря положению в обществе братья заманивали женщин на вечеринки или в поездки, накачивали наркотиками и насиловали.
Нередко в надругательствах участвовали и их знакомые. Пострадали не менее 70 гражданок. Прокурор заявил, что мужчины считали, будто вправе брать всё, что захотят, от любой женщины, которая соглашалась сесть в самолёт, прийти на вечеринку или сесть за их столик.
Адвокаты назвали подсудимых «бабниками» и извинились за то, что братья «не проявляли чуткости к чувствам некоторых жертв в определённые моменты». Подсудимых будут содержать в разных местах, так как они оказывают друг на друга пагубное влияние.
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