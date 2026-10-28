Братья годами подмешивали десяткам женщин наркотики и насиловали их

28 октября 2026, 15:54

В США трёх братьев осудили на 30 лет каждого за изнасилования десятков женщин

Фото: Istock/simpson33

Суд в США приговорил трёх братьев к 30 годам лишения свободы каждого по делу об изнасиловании десятков женщин. Как сообщает The Guardian, фигурантами дела стали 39-летние близнецы и их 40-летний брат.