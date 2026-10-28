Достижения.рф

В Петербурге тренер назвал клиентку толстой и предложил ей уколы для похудения

Фото: Istock/Dacharlie

Петербургский фитнес-тренер назвал девушку «толстой» и предложил ей уколы для похудения, посчитав это лучшей мотивацией. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По словам клиентки, раньше она брала у мужчины персональные тренировки, и общение шло нормально. Однако накануне тренер подошёл к ней во время занятия и начал критиковать внешность.

Девушка сообщила, что он назвал её толстой и предложил уколы для быстрого похудения, чтобы ускорить эффект от тренировок. Инструктор уверял, что его подопечные прибегают к таким средствам. В ответ на это петербурженка оставила обращение на ресепшене, а сотрудники пообещали разобраться.

Она планирует написать в службу поддержки клуба. По её словам, рейтинг тренера составляет 3,8 из пяти: люди жалуются, что он распускает слухи про других сотрудников и ведёт себя некорректно. Клиентка отметила, что слышала и о других случаях, когда тренеры предлагали клиентам препараты для похудения.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0