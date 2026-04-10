В Подмосковье сотрудник украл детали с принадлежащего предприятию трактора

Полицейские задержали жителя Сергиева Посада по подозрению в краже деталей трактора на общую сумму свыше 670 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление о краже подал представитель компании, которой принадлежит трактор.

«Следствие установило, что детали похищал сотрудник предприятия. Он, в частности, снял с техники два диска, две шины и передний мост и установил на свой собственный трактор, изношенные детали которого покрасил и поставил взамен украденных», — говорится в сообщении.
Против «предприимчивого» сотрудника завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

