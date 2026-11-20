В Москве на 17-м километре МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено
В Москве на МКАД несколько автомобилей столкнулись и заблокировали проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По предварительной информации, водитель, который спровоцировал столкновение, ехал с высокой скоростью и резко перестраивался сразу через несколько полос.
«На внешней стороне 17 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в Дептрансе.Отмечается, что сейчас в районе дорожно-транспортного происшествия движение существенно затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.