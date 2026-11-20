20 ноября 2026, 14:35

Фото: Istock/Kichigin

В Москве на МКАД несколько автомобилей столкнулись и заблокировали проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».





По предварительной информации, водитель, который спровоцировал столкновение, ехал с высокой скоростью и резко перестраивался сразу через несколько полос.

«На внешней стороне 17 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в Дептрансе.