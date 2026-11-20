Пенсионер из Томска до смерти забил знакомого 60 ударами ножки стола и швабры
В Томске пенсионер до смерти забил знакомого, ударив его 60 раз ножкой стола, шваброй и ножом. Об этом сообщает областной СК.
Установлено, что в июне мужчины выпивали в квартире на улице Беринга. Внезапно между ними вспыхнула ссора. Хозяин накинулся на гостя с кулаками, ударил чайником и несколько раз ножом в спину.
После этого ссора утихла, и мужчины продолжили пить алкоголь. Однако конфликт вспыхнул снова — пьяный хозяин нанёс жертве не менее 60 ударов руками, деревянной ножкой от стола, черенком швабры и вновь ножом.
В итоге 45-летняя жертва скончалась на месте. Злоумышленник спустя сутки ночью сбросил тело погибшего с балкона своей квартиры. Подозреваемого арестовали. Уголовное дело направили в суд.
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