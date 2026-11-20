20 ноября 2026, 14:00

В Кузбассе мальчик позвонил в полицию и сообщил, что отец держит его на цепи

Фото: Istock/natasaadzic

В Кемеровской области 10-летний мальчик позвонил в полицию и попросил спасти его от отца, который держал его на цепи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.