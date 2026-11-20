Россиянин держал на цепи 10-летнего сына в «воспитательных целях» и избивал
В Кемеровской области 10-летний мальчик позвонил в полицию и попросил спасти его от отца, который держал его на цепи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Полицейские проверили сообщение ребёнка, приехали по адресу и увезли отца на допрос. По версии следствия, 35-летний мужчина с июля по ноябрь 2026 года систематически бил сына ремнём, шнуром от зарядки и привязывал на цепь.
В один момент ребёнок достал телефон и позвонил в полицию. Против отца возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего. Суд отправил его под стражу, а мальчика вместе с восьмилетним братом изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.
До этого сообщалось об инциденте в Башкирии. Там мужчина удерживал девушку у себя дома и насиловал её.
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