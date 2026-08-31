Пролежавшего мёртвым три дня россиянина нашли в квартире на Пхукете
На Пхукете в районе Кату обнаружили тело 43-летнего россиянина Максима Тарасова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчину нашли 30 августа лицом вниз рядом с кроватью в кондоминиуме The Scene. По предварительным сведениям, он пролежал в квартире около трёх дней. Следов борьбы или других подозрительных обстоятельств полиция не зафиксировала – личные вещи и ценности Максима остались нетронутыми.
Точную причину смерти россиянина установят после вскрытия, тело погибшего уже отправили на экспертизу. Местные правоохранители планируют связаться с российским посольством, чтобы родственники смогли решить вопросы с организацией похорон.
Ранее выяснилась причина нападения медведя на охотников на границе Камчатки с Чукоткой. Инцидент случился в районе села Хатырка. Когда два мужчины наткнулись на дикого зверя, тот сразу же бросился на них — к счастью, пострадавшие сумели выжить. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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