18-летний россиянин попал под следствие за высказывания в интернете
Суд в Тюменской области арестовал 18-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По версии следствия, молодой человек разместил в сети материалы с признаками оправдания террористической деятельности. Правоохранители квалифицировали его действия как тяжкое преступление по статье 205.2 УК.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание за подобные действия — семь лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Чувашии задержали трех школьников, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной террористической организации. Подростки публиковали в соцсетях видео и вели агитацию, пропагандирующую идеологию этой структуры, а ее символику наносили на здания в городе Канаш.
Читайте также: