В российском регионе ищут школьника, уехавшего в горы на мотоцикле

31 августа 2026, 07:21

На Алтае ищут 15-летнего подростка, уехавшего в горы на мотоцикле

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Республике Алтай начались поиски 15-летнего мальчика, который поехал в горы на мотоцикле и пропал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АНО «Алтайский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».