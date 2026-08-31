В российском регионе ищут школьника, уехавшего в горы на мотоцикле
В Республике Алтай начались поиски 15-летнего мальчика, который поехал в горы на мотоцикле и пропал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АНО «Алтайский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».
Подросток выехал из села Чемал 30 августа около 16:00 по местному времени (12:00 по московскому) на горном мотоцикле оранжевого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: 14–15 лет на вид, темные волосы. В день исчезновения на нем была серая мотоэкипировка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о школьнике, просят сообщить в поисковый центр.
Ранее сообщалось, что пенсионер пропал во время сплава по Манской «петле смерти» в Красноярском крае.
Читайте также: