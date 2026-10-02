Жительница Лобни потеряла сбережения из-за поддельного домового чата

02 октября 2026, 18:13

оригинал Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Кибермошенники заставили 53-летнюю жительницу Лобни отдать им все сбережения. Сумма ущерба составила 1 миллион 358 рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что женщине в мессенджере прислали приглашение присоединиться к домовому чату. Для этого нужно было переслать код из чат-бота. Когда женщина сделала это, ей пришло смс-сообщение о взломе её аккаунта на «Госуслугах», а потом начались звонки от неизвестных, выдававших себя сотрудников Росфинмонитормнга и правоохранительные органов.





«Звонившие убедили женщину, что некие злоумышленники оформили от её имени генеральную доверенность на распоряжение деньгами на находящегося в розыске гражданина Украины, и чтобы спасти сбережения, их надо передать «инкассатору» для размещения на безопасном счёте в Центробанке», — говорится в сообщении.