Жительница Лобни потеряла сбережения из-за поддельного домового чата
Кибермошенники заставили 53-летнюю жительницу Лобни отдать им все сбережения. Сумма ущерба составила 1 миллион 358 рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Афера началась с того, что женщине в мессенджере прислали приглашение присоединиться к домовому чату. Для этого нужно было переслать код из чат-бота. Когда женщина сделала это, ей пришло смс-сообщение о взломе её аккаунта на «Госуслугах», а потом начались звонки от неизвестных, выдававших себя сотрудников Росфинмонитормнга и правоохранительные органов.
«Звонившие убедили женщину, что некие злоумышленники оформили от её имени генеральную доверенность на распоряжение деньгами на находящегося в розыске гражданина Украины, и чтобы спасти сбережения, их надо передать «инкассатору» для размещения на безопасном счёте в Центробанке», — говорится в сообщении.Женщина выполнила всё, как ей велели, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Полицейские сумели задержать девушку, выполнявшую роль курьера в преступной схеме. Она оказалась 24-летней жительницей Башкортостана. Против неё завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.