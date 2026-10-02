Автомобиль влетел в столб в Липецке и превратился в гармошку
В Липецке на улице Космонавтов легковой автомобиль врезался в столб. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения, а водителю потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщил Telegram-канал Gorod48.
По опубликованным кадрам, автомобиль столкнулся со столбом боковой частью. У машины от удара сорвало капот, повредило фару и сильно деформировало дверь. Также разбились стекла.
Из-за серьезных повреждений кузова водитель оказался заблокированным внутри автомобиля. Спасатели извлекли мужчину из машины и передали его прибывшей бригаде скорой помощи. Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливаются.
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