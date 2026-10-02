Автомобиль влетел в столб в Липецке и превратился в гармошку

02 октября 2026, 17:32

Машина стала грудой металла после удара о столб в Липецке

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Липецке на улице Космонавтов легковой автомобиль врезался в столб. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения, а водителю потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщил Telegram-канал Gorod48.