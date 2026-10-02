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Москвич устроил прыжки по полицейским авто и попал в психушку

Прыгавшего по полицейским авто москвича отправят на лечение
Фото: iStock/blinow61

Мужчина прыгал по полицейским машинам и такси прямо на дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.



По слова очевидцев, таксист пытался объехать автомобиль BMW, но в какой-то момент из нее выскочил водитель и начал прыгать по проезжающим мимо машинам. Одна из прохожих решила побеседовать с автомобилистом — тот представился Иваном Ивановым. По словам женщины, незнакомец заявил, что снимает кино, и он «звезда».

После этого мужчина позировал у проезжающей Mazda, а затем пробежался по служебному седану BMW 5-й серии с надписью «МВД России». После эффектного прыжка с полицейской машины акробата задержали. Теперь его ждет принудительное лечение в психиатрической клинике.

Ранее сообщалось, что размер пениса спас самарца от обвинения в изнасиловании.

Лидия Пономарева

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