Москвич устроил прыжки по полицейским авто и попал в психушку

02 октября 2026, 17:40

Прыгавшего по полицейским авто москвича отправят на лечение

Фото: iStock/blinow61

Мужчина прыгал по полицейским машинам и такси прямо на дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.