Москвич устроил прыжки по полицейским авто и попал в психушку
Мужчина прыгал по полицейским машинам и такси прямо на дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По слова очевидцев, таксист пытался объехать автомобиль BMW, но в какой-то момент из нее выскочил водитель и начал прыгать по проезжающим мимо машинам. Одна из прохожих решила побеседовать с автомобилистом — тот представился Иваном Ивановым. По словам женщины, незнакомец заявил, что снимает кино, и он «звезда».
После этого мужчина позировал у проезжающей Mazda, а затем пробежался по служебному седану BMW 5-й серии с надписью «МВД России». После эффектного прыжка с полицейской машины акробата задержали. Теперь его ждет принудительное лечение в психиатрической клинике.
Ранее сообщалось, что размер пениса спас самарца от обвинения в изнасиловании.
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