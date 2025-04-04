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В Кузбассе возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В Кузбассе возбудили уголовное дело по статье о халатности после обрушения стены жилого дома в Гурьевске. Об этом сообщают региональные следственный комитет и прокуратура. У здания также обнаружили признаки аварийности и рекомендовали провести расселение жителей.
«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучена соответствующая техническая документация, допрошены должностные лица администрации Гурьевского городского округа», — передает «Сiбдепо» сообщение правоохранителей.
В то же время глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки состояния автомобильного моста в московской деревне Санино, на который жаловались местные жители. Как сообщает АГН «Москва», в соцсетях разместили обращение, что переправа через Сетовку, построенная больше 50 лет назад, медленно разрушается — осыпаются опоры, покрытие усеяно трещинами и повреждениями.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — приводит агентство заявление ведомства.
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Студента из Марокко арестовали после поножовщины в казанском общежитии
04 апреля 2025, 16:13

Фото: iStock/SeventyFour

В Казани суд арестовал 21-летнего студента из Марокко, который устроил поножовщину в общежитии на улице Журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Иностранца отправили в СИЗО на два месяца.
По данным «Татар-информа», все произошло в минувший понедельник, 31 марта, когда подозреваемый поссорился с 17-летним студентом из Туниса. Во время скандала марокканец схватился за нож и ударил несовершеннолетнего в грудь, голову и руки.
«Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов», — говорится в материале.
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В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео
04 апреля 2025, 16:02

Фото: iStock/Rawf8

Полицейские задержали 31-летнюю жительницу села Чигири Амурской области, которая избивала своих детей и отправляла видео с издевательствами мужу. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
По данным ведомства, мать с марта по апрель неоднократно избивала собственных детей, записывала свои действия на камеру и отправляла видео мужу, который находился в Биробиджане. Мужчина обратился в полицию.

«На допросе обвиняемая вину в систематическом причинении физических страданий своим детям признала», — говорится в сообщении.

Детей у женщины изъяли и поместили в социальную палату медицинского учреждения. Обвиняемую задержали. Решается вопрос о мере пресечения.

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Бастрыкин сообщил о росте преступлений среди молодежи под влиянием интернета
04 апреля 2025, 15:53

Александр Бастрыкин (фото: kremlin.ru)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, связанных с влиянием негативной информации в интернете, особенно среди молодежи. По его словам, несовершеннолетних все чаще вовлекают в торговлю наркотиками и диверсионную деятельность, а также затягивают в деструктивные субкультуры.
«Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети «Интернет» для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности», — передает «Петербургский дневник» слова руководителя ведомства.
Тем временем среди несовершеннолетних набирает популярность новая опасная игра «Красная дверь, желтая дверь», когда один ребенок вводит другого в некое подобие транса, массируя виски, и озвучивает ряд образов, стимулируя воображение «испытуемого». После загипнотизированного подростка спрашивают о черном человеке и выводят из транса, хлопая по щекам.

Врач-невролог Владимир Белаш в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил об опасности таких игр. Он подчеркнул, что после неправильного выхода из состояния гипноза у ребенка может снизиться концентрация и оценка реальных опасностей, например, автомобилей на дороге.
«Подобные увлечения могут вызвать неврозы и повысить тревожность на фоне того, что дети эмоционально нестабильны и легко внушаемы. Они могут многое нафантазировать и приукрасить. <…> А если у ребенка уже есть предрасположенность к психическому расстройству, это может вызвать резкое ухудшение состояния, — предостерег врач.
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#интернет
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#игра
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3301 человек погиб при землетрясении в Мьянме
Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3301, 4792 пострадали
04 апреля 2025, 15:29

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3301, ещё 4792 человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Также известно, что 221 человек числится пропавшим без вести.

Ранее власти Мьянмы обратились к России после сильного землетрясения. МЧС РФ начало переброску более 120 спасателей в пострадавший от землетрясения город Мандалай (Мьянма) автомобильными колоннами.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта. Сильные толчки также ощущались в Таиланде, где власти присвоили событию третий уровень опасности из четырех, признав его крупномасштабным бедствием.

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В Иркутске сторож пытался задушить девочку пакетом
04 апреля 2025, 14:52

Фото: iStock/SAKDAWUT14

В микрорайоне Юбилейный Иркутска, в подъезде многоквартирного дома, 35-летний сторож пытался задушить 8-летнюю девочку пакетом.
Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, мужчина следовал за ребёнком до дома. Он накинулся на девочку, она начала сопротивляться и стучать в двери. После этого преступник выбежал на улицу и стал сторожить её под окнами.

Школьница позвонила отцу, который находился недалеко, и рассказала о случившемся. Отец девочки быстро нашёл злоумышленника и скрутил его, он вызвал полицию.

Сторожа доставили в отдел. В отношении его возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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