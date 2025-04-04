В Кузбассе возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

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В Кузбассе возбудили уголовное дело по статье о халатности после обрушения стены жилого дома в Гурьевске. Об этом сообщают региональные следственный комитет и прокуратура. У здания также обнаружили признаки аварийности и рекомендовали провести расселение жителей.
«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучена соответствующая техническая документация, допрошены должностные лица администрации Гурьевского городского округа», — передает «Сiбдепо» сообщение правоохранителей.В то же время глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки состояния автомобильного моста в московской деревне Санино, на который жаловались местные жители. Как сообщает АГН «Москва», в соцсетях разместили обращение, что переправа через Сетовку, построенная больше 50 лет назад, медленно разрушается — осыпаются опоры, покрытие усеяно трещинами и повреждениями.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — приводит агентство заявление ведомства.Читайте также:
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