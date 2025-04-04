Студента из Марокко арестовали после поножовщины в казанском общежитии

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В Казани суд арестовал 21-летнего студента из Марокко, который устроил поножовщину в общежитии на улице Журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Иностранца отправили в СИЗО на два месяца.
По данным «Татар-информа», все произошло в минувший понедельник, 31 марта, когда подозреваемый поссорился с 17-летним студентом из Туниса. Во время скандала марокканец схватился за нож и ударил несовершеннолетнего в грудь, голову и руки.
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«Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев