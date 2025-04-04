В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео

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Полицейские задержали 31-летнюю жительницу села Чигири Амурской области, которая избивала своих детей и отправляла видео с издевательствами мужу. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
По данным ведомства, мать с марта по апрель неоднократно избивала собственных детей, записывала свои действия на камеру и отправляла видео мужу, который находился в Биробиджане. Мужчина обратился в полицию.
Детей у женщины изъяли и поместили в социальную палату медицинского учреждения. Обвиняемую задержали. Решается вопрос о мере пресечения.
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«На допросе обвиняемая вину в систематическом причинении физических страданий своим детям признала», — говорится в сообщении.
Детей у женщины изъяли и поместили в социальную палату медицинского учреждения. Обвиняемую задержали. Решается вопрос о мере пресечения.
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Элина Позднякова