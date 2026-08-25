Жителям Подмосковья рассказали о способах голосования на выборах в сентябре
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Жители Подмосковья смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы с 18 по 20 сентября. В четырех городских округах региона в эти же даты состоятся муниципальные избирательные кампании.
Проголосовать можно будет одним из трех способов: лично на избирательном участке, дистанционно в электронном формате или на дому. Участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00. Для очного голосования избирателям потребуется паспорт.
Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заранее пройти регистрацию в установленные сроки. ДЭГ будет доступно на протяжении всех дней проведения выборов.
Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут посетить участок, смогут проголосовать на дому. Для этого заявление необходимо подать в участковую избирательную комиссию до 14:00 20 сентября.
Выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы пройдут по смешанной системе. Часть депутатских мандатов распределят между кандидатами, выдвинутыми по партийным спискам, а остальных депутатов изберут по одномандатным округам.
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