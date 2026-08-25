Жителям Подмосковья рассказали о способах голосования на выборах в сентябре

25 августа 2026, 16:42

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Жители Подмосковья смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы с 18 по 20 сентября. В четырех городских округах региона в эти же даты состоятся муниципальные избирательные кампании.