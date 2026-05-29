Достижения.рф

Жительница Подмосковья нашла на помойке банковскую карту и попала под суд

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 54-летнюю ранее судимую жительницу Серебряных Прудов по подозрению в краже: женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление подал законный владелец карты. Пропажу он заметил только после того, как ему позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредиту.

«Следствие установило, что женщина нашла карту рядом с мусорным контейнером в микрорайоне Юбилейный и пользовалась ей в торговых точках в течение трёх дней», — говорится в сообщении.
Записи с камер видеонаблюдения в местах покупок помогли установить личность злоумышленницы. Против женщины завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили до суда под домашний арест.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0