Жительница Подмосковья нашла на помойке банковскую карту и попала под суд
Полицейские задержали 54-летнюю ранее судимую жительницу Серебряных Прудов по подозрению в краже: женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление подал законный владелец карты. Пропажу он заметил только после того, как ему позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредиту.
«Следствие установило, что женщина нашла карту рядом с мусорным контейнером в микрорайоне Юбилейный и пользовалась ей в торговых точках в течение трёх дней», — говорится в сообщении.Записи с камер видеонаблюдения в местах покупок помогли установить личность злоумышленницы. Против женщины завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили до суда под домашний арест.