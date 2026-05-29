Жительница Подмосковья нашла на помойке банковскую карту и попала под суд

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 54-летнюю ранее судимую жительницу Серебряных Прудов по подозрению в краже: женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление подал законный владелец карты. Пропажу он заметил только после того, как ему позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредиту.





«Следствие установило, что женщина нашла карту рядом с мусорным контейнером в микрорайоне Юбилейный и пользовалась ей в торговых точках в течение трёх дней», — говорится в сообщении.