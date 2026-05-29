Во Владимире возбудили дело после падения лифта с женщиной и ребенком в шахту
Следственное управление СК по Владимирской области возбудило уголовное дело после падения лифта с женщиной и годовалым ребенком в шахту в надземном пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По данным регионального СК, 34-летняя россиянка вошла в лифт с коляской и упала в шахту вместе с ребенком. В пресс-службе ведомства уточнили, что угрозы для жизни матери и ребенка нет. Сейчас следователи устанавливают причины происшествия, а также проверяют техническое состояние лифтового оборудования, порядок его обслуживания и соблюдение требований безопасности со стороны ответственных организаций.
Подобные инциденты, как правило, становятся основанием для проверки работы коммунальных и подрядных служб, которые отвечают за эксплуатацию подъемных механизмов. В таких случаях специалисты обычно выясняют, проходил ли лифт своевременный техосмотр, были ли жалобы на его работу ранее и соблюдались ли нормы при его использовании и обслуживании.
