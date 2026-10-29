Жительница Подмосковья продала квартиру и отдала деньги мошенникам

29 октября 2026, 09:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

59-летняя жительница Орехово-Зуева потеряла из-за телефонных мошенников сбережения и квартиру. Общая сумма ущерба составила около восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мошенники представились женщине сотрудниками ФСБ и Минцифры и рассказали ей, что её личными данными завладели некие преступники, которые собираются распорядится её квартирой и перевести деньги на помощь ВСУ. Поэтому следует «обезопасить» имущество и «задекларировать» имеющемся средства.





«Женщина сначала продала квартиру и передала вырученные деньги — более шести миллионов рублей — курьеру мошенников. А потом обналичила оставшиеся на счетах деньги и передала второму посыльному», — говорится в сообщении.