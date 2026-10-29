Художник из Подмосковья завещал все сбережения компьютерному мастеру, которого не знала семья
«Известия»: Пенсионер-художник Мадаминов завещал всё имущество компьютерному мастеру
Погибший в подмосковном Щелково пенсионер, член Союзов архитекторов и художников России Эдуард Мадаминов завещал всё имущество компьютерному мастеру, которого не знала семья. Об этом сообщает газета «Известия».
Творец скончался в августе. По официальной версии, он свёл счеты с жизнью. Однако дочь художника Карина не верит в подобное развитие событий. Хотя её отец мало общался с родными и жил уединённо, он обладал очень устойчивой психикой и активно занимался искусством. Женщина подозревает, что к его смерти причастен посторонний, внезапно ставший единственным наследником Мадаминова.
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Обратившись в кабинет нотариуса, Карина узнала, что за несколько дней её визита права на имущество заявил некий Алексей. У него было завещание от января 2021 года, по которому мужчина получает недвижимость и все сбережения художника.
«Я ему чинил компьютер, не один раз. Потом он предложил за ним ухаживать, пообещав, что впишет в завещание. Помогал материально, помогал по уборке», — рассказал Алексей в беседе с «Известиями».В подмосковном МВД сообщили, что получили заявление дочери Мадаминова о возможном влиянии на её отца при написании завещания. Полиция установила, что документ мужчина составил лично и заверил у нотариуса, данных о его недееспособности нет. В настоящий момент правоохранители проводят тщательное разбирательство, по итогам которого будет принято решение.