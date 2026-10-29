В Мурманской области почти 80 человек эвакуировали из-за задымления на руднике
В Мурманской области из-за задымления на руднике эвакуировали почти восемьдесят человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
По данным ведомства, об инциденте стало известно утром 29 октября 2026 года. Задымление обнаружили на конвейерном уклоне выработки на уровне минус 800 метров рудника «Северный» Кольской горно-металлургической компании (ГМК).
На месте работали шесть специалистов, которые задействовали одну единицу техники. Спасатели вывели на поверхность 79 человек. Уточняется, что первые прибывшие подразделения зафиксировали задымление, однако открытого горения не наблюдалось. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что погибший в подмосковном Щелково пенсионер, член Союзов архитекторов и художников России Эдуард Мадаминов завещал всё имущество компьютерному мастеру, которого не знала семья. Подробности читайте здесь.
Читайте также: