В Мурманской области почти 80 человек эвакуировали из-за задымления на руднике

29 октября 2026, 07:23

В Мурманской области 79 человек эвакуировали из-за задымления на руднике

Фото: iStock/vector photo gallery

В Мурманской области из-за задымления на руднике эвакуировали почти восемьдесят человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.